Водитель легковушки погиб в тройном ДТП на трассе "Крым", еще три человека - в больнице

Ранним утром в субботу, 28 марта, на федеральной трассе М-2 "Крым" в Курской области произошла тройная авария, унесшая жизнь одного из ее участников.

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, со ссылкой на полицию, ДТП спровоцировал 35-летний водитель автомобиля Volvo.

Он выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель". После этого фургон выбросило на "встречку", где он столкнулся с "Ладой", за рулем которой находился 39-летний мужчина, скончавшийся от полученных травм.

Кроме того пострадали водитель и два пассажира Volvo – они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.