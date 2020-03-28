ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

Всемирная организация здравоохранения считает Россию достаточно подготовленной, чтобы сдерживать распространение коронавируса COVID-19. Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.

"Но даже самый хороший уход не помогает, потому что статистика показывает, что даже при лучшем уходе определенный процент людей умирает. И не ошибайтесь, это не только пожилые люди", — отметила Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ призвала россиян максимально соблюдать правила карантина профилактические и гигиенические меры, потому что "инфекция очень коварна". Отказ от осторожности приведет к росту случаев заражения, пишет ТАСС.

Мелита Вуйнович согласилась с оценкой Минздрава России, что эпидемия может пойти на спад в мае, "но все зависит от поведения людей".

Вуйнович рассказала, что москвичи пока не расположены соблюдать рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.

"Проехала через Москву, и мне больно​​​. Идут три подруги - и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило", — сказала Вуйнович на онлайн-форуме.

По последним данным, в мире заразились более 575 тысяч человек. В России подтверждено 1264 случая заражения, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.