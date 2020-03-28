28 марта 202013:42

Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

Что общего теперь у музыкантов и геймеров, чем IT-бизнес готов помочь в нынешнее непростое время, кому и зачем нужно супер-приложение и чего стоят новейшие смартфоны от опальной китайской корпорации — главные техно-события уходящей недели в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Сразу несколько российских компаний и ведомств решили поддержать тех, кто борется с заболеванием или вынужден находиться дома из-за самоизоляции. Государственная витрина этих акций — сайт все.онлайн, но есть и много других.

- "Яндекс" обещает потратить полмиллиарда на рекламные активности в поддержку малого и среднего бизнеса. Еще больше будет вложено в масштабный транспортный проект, также направленный на решение проблем, возникающих из-за пандемии. Кроме того, из-за эпидемии поисковик на полтора месяца раньше выпустил в свет суперприложение.

- А теперь мировой, что называется, опыт — отраслевой. Начнем с музыки и новых словечек — коронаоке, в частности.

- Главный аппаратный анонс недели, самое ожидаемое событие в смартфонной индустрии, когда б не вирус: новые флагманы Huawei, которые вот уже несколько лет утирают носы именитым конкурентам. Китайцы продолжают работу по импортозамещению, укреплению своей экосистемы — и делают это не без троллинга.

- В продолжение Huawei-тематики вернемся к гибкому аппарату Mate Xs, с которым я проходил и провозился неделю. Аппарат с дизайнерской точки зрения неоспоримо выдающийся, как впрочем и цена на него — 200 тысяч рублей. а вот пользовательские качества могут подойти не всем.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

12:50

Кабмин прокомментировал новости об ограничении пассажирских перевозок

11:54

Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России

11:19

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

10:43

В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя

06:37

Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

06:15

Украина закрыла государственную границу

00:51

В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кабмин прокомментировал новости об ограничении пассажирских перевозок

Кабмин прокомментировал новости об ограничении пассажирских перевозок

1 час назад
ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

13 минут назад
Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России

Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России

1 час назад
В Москве - температурный рекорд и трехкратное загрязнение воздуха

В Москве - температурный рекорд и трехкратное загрязнение воздуха

39 минут назад
Собянин поблагодарил медиков и их помощников

Собянин поблагодарил медиков и их помощников

44 минуты назад
Чумная колонна стала местом паломничества и молитв

Чумная колонна стала местом паломничества и молитв

44 минуты назад
В Москву прибыл спецпоезд из Киева

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

2 часа назад
Премьер утвердил список редких заболеваний, лекарства от которых оплачивает бюджет

Премьер утвердил список редких заболеваний, лекарства от которых оплачивает бюджет

3 часа назад
Новая система диагностики COVID-19 зарегистрирована, скоро начнется выпуск

Новая система диагностики COVID-19 зарегистрирована, скоро начнется выпуск

1 час назад
Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

10 часов назад
В Токио зафиксирован рекордный прирост заболевших

В Токио зафиксирован рекордный прирост заболевших

2 часа назад
США помогают сирийским боевикам под видом заботы о беженцах

США помогают сирийским боевикам под видом заботы о беженцах

3 часа назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

27.03.2020 10:48
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

21 минута назад
Водитель легковушки погиб в тройном ДТП на трассе "Крым", еще три человека - в больнице

Водитель легковушки погиб в тройном ДТП на трассе "Крым", еще три человека - в больнице

35 минут назад
В "Валенсии" вирус выявлен у 25 человек. Черышев избежал заражения

В "Валенсии" вирус выявлен у 25 человек. Черышев избежал заражения

41 минута назад
Захарова пофантазировала на тему внезапных выходных

Захарова пофантазировала на тему внезапных выходных

1 час назад
Вирусолог предупредил россиян о дачных проблемах

Вирусолог предупредил россиян о дачных проблемах

1 час назад
В Непале самолет, перевозивший пробы на коронавирус, не долетел до аэропорта

В Непале самолет, перевозивший пробы на коронавирус, не долетел до аэропорта

2 часа назад
Ученый заявил, что не человечество приспособится к коронавирусу, а наоборот

Ученый заявил, что не человечество приспособится к коронавирусу, а наоборот

2 часа назад
У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

2 часа назад
В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя

В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя

3 часа назад
Москва сохранит бесплатный проезд для медиков старше 65 лет

Москва сохранит бесплатный проезд для медиков старше 65 лет

3 часа назад
Москву обработают дезинфицирующими растворами

Москву обработают дезинфицирующими растворами

3 часа назад
Большинство жителей Японии поддержали перенос Олимпиады

Большинство жителей Японии поддержали перенос Олимпиады

3 часа назад
Быстрый и ловкий: найден один из последних хищных динозавров Земли

Быстрый и ловкий: найден один из последних хищных динозавров Земли

3 часа назад
Более 20 тысяч возвращающихся россиян могут привезти с собой коронавирус

Более 20 тысяч возвращающихся россиян могут привезти с собой коронавирус

4 часа назад
США занимают первое место в мире по числу инфицированных COVID-19

США занимают первое место в мире по числу инфицированных COVID-19

5 часов назад
Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

8 часов назад
1 125
США предпринимают беспрецедентные меры для поддержки экономики

США предпринимают беспрецедентные меры для поддержки экономики

8 часов назад
На Камчатке будут применены меры к не соблюдающим карантин туристам

На Камчатке будут применены меры к не соблюдающим карантин туристам

10 часов назад
Трамп пообещал помочь с аппаратами ИВЛ всем своим европейским "друзьям"

Трамп пообещал помочь с аппаратами ИВЛ всем своим европейским "друзьям"

11 часов назад
Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

12 часов назад
Премьер-министр Эстонии на русском языке призвал граждан к ответственности

Премьер-министр Эстонии на русском языке призвал граждан к ответственности

14 часов назад
Представлен самый дешевый смартфон с 5G

Представлен самый дешевый смартфон с 5G

17 часов назад
306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

17 часов назад
Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

17 часов назад
Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

19 часов назад
Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

20 часов назад
Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

21 час назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51
Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики коронавируса среди детей

Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики коронавируса среди детей

9 часов назад
В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку