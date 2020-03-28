Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

Что общего теперь у музыкантов и геймеров, чем IT-бизнес готов помочь в нынешнее непростое время, кому и зачем нужно супер-приложение и чего стоят новейшие смартфоны от опальной китайской корпорации — главные техно-события уходящей недели в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Сразу несколько российских компаний и ведомств решили поддержать тех, кто борется с заболеванием или вынужден находиться дома из-за самоизоляции. Государственная витрина этих акций — сайт все.онлайн, но есть и много других.

- "Яндекс" обещает потратить полмиллиарда на рекламные активности в поддержку малого и среднего бизнеса. Еще больше будет вложено в масштабный транспортный проект, также направленный на решение проблем, возникающих из-за пандемии. Кроме того, из-за эпидемии поисковик на полтора месяца раньше выпустил в свет суперприложение.

- А теперь мировой, что называется, опыт — отраслевой. Начнем с музыки и новых словечек — коронаоке, в частности.

- Главный аппаратный анонс недели, самое ожидаемое событие в смартфонной индустрии, когда б не вирус: новые флагманы Huawei, которые вот уже несколько лет утирают носы именитым конкурентам. Китайцы продолжают работу по импортозамещению, укреплению своей экосистемы — и делают это не без троллинга.

- В продолжение Huawei-тематики вернемся к гибкому аппарату Mate Xs, с которым я проходил и провозился неделю. Аппарат с дизайнерской точки зрения неоспоримо выдающийся, как впрочем и цена на него — 200 тысяч рублей. а вот пользовательские качества могут подойти не всем.