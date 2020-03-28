Миллионы для школьников: началась "Большая перемена"

Запущен проект "Большая перемена" для школьников 8-10 классов с призовым фондом до 1 миллиона рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На этой площадке ребята смогут получать и пройти тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить рекомендации ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.

Цель конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады

Продолжительность проекта – пять месяцев, финал назначен на октябрь 2020 года. Всего будет 300 победителей, каждый из них получит деньги на дальнейшее образование, передает ТАСС.