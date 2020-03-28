На Филевской линии московского метро произошел сбой

На Филевской линии московского метро частично прервано движение поездов, сообщает в Твиттере пресс-служба столичной подземки. Нет движения от центра — от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.

О причинах сбоя пока не сообщается. В комментариях пассажиры жалуются на то, что уже более 25 минут не могут уехать в сторону станции "Кунцевская"