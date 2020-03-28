ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

Пенсионный фонд РФ досрочно перевел банкам и "Почте России" деньги, чтобы они могли выплатить апрельские пенсии и пособия.

Как пояснили в пресс-службе ПФР, это было сделано в связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля в связи с опасностью распространения коронавируса.

ПФР 26 марта перечислил в общей сложности 113,2 миллиарда рублей, в том числе 17,7 миллиарда на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы. Эти средства пойдут на выплаты пенсий и пособий, срок которых приходится на 30 марта – 8 апреля.

На следующий день, 27 марта, кредитным организациям было перечислено также 356 миллиарда рублей на выплаты с 1 по 12 апреля, "Почте России" — на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 миллиарда рублей, пишет "Интерфакс".

Последние данные о заражении коронавирусом в мире публикует ресурс Worldometers. Российское правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.