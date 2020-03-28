Денис Глушаков побывал в горах перед самоизоляцией

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков отправился на самоизоляцию. Ранее руководсва грозненского клуба объявило о прекращении тренировок на следующей неделе.

Как сообщает РИА Новости, вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров уведомил футболистов и персонал об отмене тренировок. В связи с пандемией коронавируса игрокам предписано находиться дома в режиме самоизоляции.

"Перед самоизоляцией проехался по кавказским горам, накатался, надышался. Теперь сижу дома, тренируюсь всеми доступными средствами. Главное остановить вирус", — написал Денис Глушаков на своей странице в социальной сети.