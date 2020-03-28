"Плачущая" депутат лишилась обоняния из-за коронавируса

Заболевание коронавирусом нового типа подтверждено у внефракционного депутата украинской Верховной рады Анны Скороход. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, она решила рассказать, что ее тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным, с целью пресечь дальнейшие слухи. Основным симптомом заболевания у себя Скороход назвала то, что она не чувствует никаких запахов. Всех, кто близко общался с ней в последнее время, депутат призвала уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Ранее о подтверждении коронавируса у Анны Скороход написал в своем телеграм-канале нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. До этого сообщалось о подтверждении аналогичного диагноза еще у нескольких депутатов Рады, напоминает "Интерфакс".

Осенью прошлого года Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной рады, где обсуждался раздел газотранспортной системы Украины. Она внесла свои поправки, однако рассмотреть их коллеги не захотели, а потом посоветовали вообще их не подавать.

Реакция дамы-депутата оказалась эмоциональной. Однако это не помогло, и предложения Скороход в итоге так и остались без внимания. Затем, в ноябре, ее и вовсе исключили из президентской фракции "Слуга народа" в Раде за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез с позицией коллег.