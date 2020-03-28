На Филевской линии метро решили проблему с электроснабжением

Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена восстановлено в штатном режиме, сообщает "Твиттер" подземки. Проблема с подачей электроэнергии решена.

Около 13:50 мск в субботу перебои возникли на станции "Багратионовская". Поезда были переведены в челночный режим.