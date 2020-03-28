28 марта 202015:10

Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Global Look Press

Похороны народной артистки СССР Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов России.

Актриса ушла из жизни в возрасте 93 лет, последние дни она болела, тяжело перенося приступы обострившейся астмы. В церемонии прощания приняли участие ее друзья и близкие. Среди них — дочь Макаровой, актриса и режиссер Наталья Бондарчук и внучка Мария Бурляева. Внук Иван Бурляев недавно вернулся из Испании и находится на карантине.
После похорон Наталья Бондарчук рассказала журналистам, что после сообщения о смерти Инны Макаровой она получила более 30 тысяч писем со всего мира.

На Троекуровском кладбище покоится партнер Макаровой по фильму "Высота" Николай Рыбников и сестра Нина Макарова.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет ВГИКа. Известность актрисе принесли работы в культовых фильмах "Молодая гвардия", "Высота", "Девчата", "Женщины", "Женитьба Бальзаминова", "Девчата".

 

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