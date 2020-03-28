У восьми футболистов "Вест Хэма" обнаружен коронавирус

Сразу у восьми игроков лондонского "Вест Хэма" были обнаружены симптомы коронавируса. Все футболисты находятся на самоизоляции.

Заместитель председателя правления клуба Каррен Брейди заявила, что команда в полном составе соблюдает режим самоизоляции, сообщает "Спорт-Экспресс". При этом у восьми игроков выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Имена футболистов не сообщаются.

Не исключено, что игроки "Вест Хэма" могли заразиться во время встречи с лондонским "Арсеналом", главный тренер которого Микель Артета тоже был заражен вирусом COVID-19. Артета уже благополучно справился с болезнью.