Ученые смоделировали развитие пандемии

Коронавирус уже отправил на карантин четверть населения планеты. Правда, даже среди итальянцев много тех, кто нарушает режим домашней изоляции.

Самая популярная уловка — прогуляться с собакой, в Италии за подобное не штрафуют, поэтому отдельные хитрецы водят по поводке плюшевых песиков.

А вот так выглядит "жесткий" карантин по-английски: поезда в лондонской подземке идут битком набитые людьми.

Тем временем ученые выяснили, в какой период инфицированный COVID-19 наиболее заразен. И это объясняет стремительное развитие пандемии.

Выяснилось, что человек активнее всего передает болезнь в первую неделю после появления симптомов, а самое страшное, что эти симптомы могут быть слабо выражены. Когда больной только думает обратиться к врачу, он уже чрезвычайно заразен.

Исследование проводилось на базе двух больниц Гонконга. В нем приняли участие несколько десятков пациентов в возрасте от 37 до 75 лет. Ученые забрали у них различные биологические жидкости, а затем измерили уровень вирусной нагрузки. Выяснилось, что у пожилых людей это показатель гораздо выше. Отсюда, видимо, столько случаев тяжелого течения заболевания. Кроме того, в слюне количество копий вируса оказалось наибольшим именно в первую неделю после появления симптомов. В течение второй недели вирусная нагрузка снижалась.

Особенно специалистов интересовало, как быстро недуг приводил людей к врачу. В среднем период между первыми симптомами и обращением в клинику составлял около четырех дней. То есть, все эти четыре дня инфицированные коронавирусом представляли собой ходячее биооружие.

"Высокая вирусная нагрузка на момент обращения в медучреждение говорит о том, что SARS-CoV-2 может передаваться легко, даже если симптомы относительно слабые. Это может объяснить эффективную передачу инфекции от человека к человеку в больницах. Сообщается, что вирус также хорошо распространяется в семьях, трудовых коллективах, религиозных сообществах и местах общественного питания", — говорится в публикации журнала "Лансет".

При этом сколько патоген способен сохраняться во внешней среде, все еще не до конца понятно. В четверг появилась информация, что РНК вируса обнаружили на одной из пластиковых деталей лайнера Diamond Princess — спустя 17 дней после того, как судно покинул последний пассажир!

В феврале на корабле случилась вспышка COVID-19. Впрочем, это вовсе не означает, что болезнь активно распространялась среди участников круиза из-за прикосновений людей к зараженным предметам. Ведь живой вирус так и не был найден.

Последние исследования говорят о том, что в плане выживания на поверхностях SARS-CoV-2 мало чем отличается от своих собратьев. Во время лабораторных тестов, например, на меди половина вирионов погибла уже через 46 минут. На картоне — спустя три с половиной часа. Дольше всего — 5-7 часов — патоген продержался на стали и пластике. Однако эксперты оговариваются: в реальных условиях всё, конечно, может быть по-другому. Возникает вопрос: россиянам целую неделю предстоит провести дома, как подготовить свое жилье к карантину?

"Нужны ли какие-то спецсредства, специальная обработка? Нет, ничего не нужно. Самый обычный контергент — средство для мытья полов, средство для мытья посуды, мыло. Поскольку вирус оболочечный, липиды быстро расщепляются — всё, вирус не способен вызвать инфекцию", — пояснил Юрий Васильев, вирусолог, член международной рабочей группы по вакцинам при Международной федерации фармпроизводителей и ассоциаций.

Обращает на себя внимание прогноз, который озвучили недавно эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона. Они пытались смоделировать эффект от различных комбинаций методов по сдерживанию коронавируса. Рассматривались и достаточно жесткие стратегии, например, тотальный карантин, и более мягкие — закрытие школ и вузов, социальное дистанцирование для людей старше 70 лет. Так вот, исследование показало: что бы ни предпринимало человечество, вариантов развития событий всего два.

В первом сценарии меры помогут замедлить пандемию, избежать коллапса системы здравоохранения и защитить тех, кто особенно уязвим. Тогда заболеваемость продолжит расти и выйдет на пик в течение 3-4 месяцев. Во втором сценарии вирус удастся довольно быстро подавить, будет меньше инфицированных, но есть риск повторной эпидемии зимой.

Звучит обнадеживающе, однако из предложенных сценариев выбрать более предпочтительный едва ли возможно. В первом случае потребуется только изоляция больных и членов их семей, а также введение карантина для стариков. При этом пандемия унесет еще около 250 тысяч жизней.

Во втором случае почти всё население Земли придется посадить под замок на длительное время. А это может вызвать глобальный кризис, последствия которого будут даже тяжелее, чем если коронавирусу не сопротивляться вовсе. В

В общем, британцы нарисовали мрачное будущее, хотя все это очень в духе западной науки – такие страшилки помогают привлекать грантовые деньги, а пророчества в итоге не сбываются.

Возьмем, для примера, эпидемию лиходарки Эбола в Либерии и Сьерра-Леоне. Согласно прогнозам американцев, с сентября 2014-го по январь 2015-го общее число инфицированных в этих двух странах должно было достигнуть полутора миллионов человек. Но в итоге усилия по изоляции пациентов, отслеживанию контактов и прекращению небезопасных захоронений умерших от болезни привели к тому, что худший сценарий не оправдался. Цифра оказалась меньше в 49 раз.

Российские специалисты убеждены, что во всяком случае в нашей стране заболеваемость COVID-19 скоро пойдет на спад.

"Проявления острых респираторных вирусных инфекций в зоне умеренного и холодного климата таковы, что активность их существенно снижается в жаркий период года. Я считаю, что коронавирусная инфекция COVID-19 не является исключением, и должны проявиться эти общие эпидемиологические проявления эпидемического процесса, степень его активности должна уменьшиться в апреле, в мае", — отметил Николй Брико, главный эпидемиолог Минздрава РФ.

Да и в масштабах планеты коронавирус, без сомнения, победить получится. Если все страны начнут действовать сообща, мобилизуют медицину, будут активнее делиться исследовательскими данными — это заявил гендиректор ВОЗ.