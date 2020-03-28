Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса. Мужской и женский чемпионата России не будут доиграны.

В связи с досрочным завершением сезона итоговые места будут определены согласно результатам предварительного этапа. У мужчин первое место занял новосибирский "Локомотив". На втором месте "Зенит" из Казани, третье место у кемеровского "Кузбасса".

У женщин чемпионками будут объявлены спортсменки из казанского "Динамо". На втором месте калининградский "Локомотив". Третий результат у "Уралочки" из Екатеринбурга.