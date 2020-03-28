Поездка в США: путевые заметки Михаила Таратуты

Знаменитый журналист Михаил Таратута – снова в Америке. Он известен своими весьма либеральными взглядами. И что же он увидел? Ехал он туда снимать фильм, а оказался в центре эпидемии. Таратута поделится с "Вестями в субботу" своими путевыми заметками.

Ну, вот я снова снимаю в Америке. Сегодня я не узнаю страну, которую, казалось, так хорошо знал. Но не дело не в пустынных улицах, не во всей этой ситуации, вызванной коронавирусом, — изменилась сама страна, разделенная на два враждующих лагеря: сторонников и противников президента Трампа. Во многом изменились и сами люди. Вот обо все этом мы и хотели рассказать в нашем фильме.

Вы не поверите, но подготовку к этим съемкам наш режиссер Таня Архипцова, оператор Сергей Сырбу и ваш покорный слуга начали более полутора лет назад.

"Мы сменили 13 продюсеров. А без продюсера, на котором помимо прочего лежат все договоренности об интервью, снять в Америке фильм иностранцу практически невозможно", — рассказала Татьяна Архипцова.

Все эти 13 продюсеров вроде бы готовы были с нами работать, но, сделав несколько заявок на интервью и получив отказ, опускали руки — американцы просто не хотели иметь дело с русскими.

"Но все же мы нашли человека, который взялся помочь нам. Это Оля Черни, наша соотечественница, она живет в Америке уже более 30 лет", — сказала Татьяна Архипцова.

"Я понимала, что эта работа будет непростой. Но даже я не ожидала, насколько сложным окажется это проект, насколько глубоко укоренилось недоверие к России и россиянам у американцев. Я отправила более 400 запросов. Отвечали десятки, соглашались единицы", — вспоминает Ольга Черни.

Я же говорю, люди здесь изменились. Раньше хотя бы находили вежливую форму для отказа. Но, несмотря на все эти трудности, начиналось все не так уж и плохо. Мы выяснили, например, откуда столько ярости в отношении к Трампу в Голливуде и почему иные люди, проходя мимо его звезды на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, норовят на нее плюнуть.

Но мы увидели и его многочисленных сторонников в городах поменьше. Вот в штате Вирджиния они вышли на демонстрацию, протестуя против решения губернатора-демократа ввести ограничения на продажу оружия. Хотя, казалось бы, многочисленные жертвы злоумышленников должны были бы поставить в этом вопросе точку.

Лас-Вегас. Город, где 1 октября 2017 года разразилась страшная трагедия. Из окна номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay стрелок вел огонь по людям, собравшимся на концерте кантри-музыки. Уложив 58 человек и ранив еще 400, преступник покончил с собой.

Нас еще тогда приглашали в дома. И было бы грех этим не воспользоваться. Мы встретились с Бритни, одной из пострадавших в этой трагедии. "Не проходит и дня, чтобы я не думала о этом, о тех 58 погибших", — сказала Бритни.

Мы попали к ней в дом в канун дня Святого Патрика. Дети получали подарки. "Мои дети знают, что их мать изменилась. И я отчаянно пытаюсь найти точку опоры, это очень трудно после всего, что случилось", — призналась Бритни.

На следующий день после этого интервью мы узнали о первом случае заражения коронавирусом в округе, где живет Бритни. И все же всерьез мы еще об этом не думали, торопясь к южной границе Америки, где вот уже несколько лет разыгрывается драма с нелегальным переходом границы. В самих нелегальных переходах нового ничего нет, но с приходом Трампа этот вопрос стал темой ожесточенных споров, раздирающих страну.

Одна из девушек, например, была уже на восьмом месяце, когда добралась из бандитского Сальвадора до американской границы. Родила уже в Америке, живет в приюте при церкви в ожидании решения властей о ее судьбе.

Кампус Университета штата Теннеси, где мы рассчитывали встретиться со студентами, поговорить с преподавателями. Но коронавирус то и дело вмешивается в наши планы. Буквально в день нашего приезда закрыли все школы и университеты. Но для молодых это было, скорее, развлечением. В клубах столицы штата Нэшвилле шла горячая гулянка.

Политика, хотя и отступила на второй план, но не исчезла. Демократы продолжали по-прежнему винить во всем Трампа: плохо сделал то, не сделал это. Однако президент и в этой ситуации набирал очки. Неожиданно многие увидели совсем другого Трампа — хорошего организатора и уверенного лидера.

Когда мы добрались до Вашингтона, страна была уже на осадном положении. Американская столица поражала своим безлюдьем. Все закрыто, люди либо разъехались подальше, либо отсиживались дома. Церкви проводили виртуальные службы.

Вопрос быта принимал для нас порой драматический характер, особенно в пути. Продукты, конечно, можно было купить в магазине или с трудом найти в кафе на вынос, но есть порой приходилось в походных условиях.

Но это — мелочи, главное, что снимать уже было нечего, дальнейшее пребывание становилось не только бессмысленным, но и опасным. Наш путь в аэропорт лежал через Нью-Йорк, один из самых серьезных очагов заражения. Но в отличие от Вашингтона этот город не выглядел вымершим, хотя в лучшие времена здесь яблоку было негде упасть.

Мы покидали Америку с глубоким сочувствием к постигшей страну беде, но также и с надеждой, что, когда весь этот кошмар будет позади и здесь, и, конечно, у нас дома, мы сможем доснять этот фильм.