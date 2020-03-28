Кадыров анонсировал вывоз россиян из ОАЭ

В ближайшее время все россияне, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, будут вывезены на родину. Об этом в Телеграме сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он находится на связи с руководством ОАЭ и российским посольством. Кадыров отметил, что были сложности технического характера, но с ними уже удалось справиться.

По предварительным данным, сейчас в Эмиратах находится две тысячи россиян. Ранее в Минтрансе и Росавиации сообщали, что удалось договориться о пяти рейсах в Россию из Дубая, передает канал "Россия 24".