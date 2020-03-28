Упал на живот: стая бродячих собак набросилась на мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после нападения стаи бездомных собак на ребенка в городе Саяногорске, об этом в субботу, 28 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным, имеющимся в распоряжении следствия, днем в минувший четверг, 26 марта, собаки атаковали 11-летнего школьника, вместе с приятелями гулявшего на территории, прилегающей к заброшенному комбинату.

"Пострадавший мальчик один побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки, в результате чего подросток получил множественные телесные повреждения в виде укушенных ран конечностей", — говорится в сообщении СК РФ.

Пострадавший ребенок был госпитализирован, в больнице ему сделали операцию и наложили более сорока швов.

Мать пострадавшего в беседе с местными СМИ рассказала, что инцидент произошел в жилой зоне. "Повезло, что он упал на живот, и он сохранил лицо", — рассказала женщина, отметившая, что у ее сына серьезно пострадали руки и ноги.

Ребенка выручили его сверстники, которым удалось отогнать животных камнями и криками.

Сейчас следователи готовятся дать правовую оценку работе лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных в Саяногорске.