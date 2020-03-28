Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

Российские военные специалисты, которые на этой неделе прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, полностью обработали средствами дезинфекции пансионат для пожилых людей "Хунейгер" в городе Альбино (расположен в регионе Ломбардия, подчинен административному центру Бергамо).

Россияне действовали совместно с итальянскими коллегами. Они продезинфицировали в общей сложности более четырех тысяч квадратных метров помещений, а также подъездные дороги. В ходе противоэпидемических мероприятий использовались мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции.

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России начала проводить противоэпидемические мероприятия в учреждениях здравоохранения области Ломбардия в субботу, 28 марта. Предполагается, что до конца дня россияне обработают еще два лечебных учреждения, пишет РИА Новости.

Решение направить в Италию российских военных медиков для помощи в борьбе с COVID-19 принял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.