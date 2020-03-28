Пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончался пациент с положительным тестом на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов. По словам губернатора, причину смерти пациента определят после вскрытия, передает ТАСС.

Ранее из обсерватора в поселке Репино под Санкт-Петербургом сбежал 32-летний мужчина, которого врачи проверяли на наличие COVID-19. Полиция приступила к его розыску, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил".

На 28 марта в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1264 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших выросло на 228 человек. При этом 49 человек выздоровело и четыре человека умерло.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 617 тысяч человек, зафиксировано более 28 тысяч случаев смерти пациентов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что, по ее мнению, является самым главным в лечении больных коронавирусом COVID-19. Самое важное, по ее словам, это "очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу", при этом "не надо полагаться на таблетку".