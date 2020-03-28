Мишустин дал поручение по госгранице

Движение через пункты пропуска на российской границе будет временно приостановлено с 30 марта из-за коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустина. Оно касается автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска, закрыт будет даже сухопутный участок российско-белорусской границы.

В тоже время Россия запланировала 92 чартерных рейса на 28 марта для вывоза россиян на родину. Более 13,4 тысячи россиян уже вернулись домой, передает ТАСС.

Одновременно с этим российские авиакомпании получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за возвращение граждан РФ домой из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Росавиация будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.