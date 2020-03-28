Адреса, телефоны, фотографии: за нарушителями санитарных норм будут следить

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по делу о побеге с карантина некоего Георгия Образцова 1987 года рождения, прибывшего из-за рубежа. Это — тот случай, когда даже "Вести в субботу" - только за самые жесткие меры. В Москве даже и молодоженам в ЗАГСах рекомендуют перенести торжество, а если его и проводить, то на церемонии — только до пяти человек. В городе открыты только продуктовые, аптеки и предприятия безостановочного цикла вроде энергетики или телевидения.

Утренние электрички из области ехали полупустыми, в каждом вагоне — по несколько человек. Большинство кафе и ресторанов еще накануне вывесило предупреждения о том, что они закрываются до 5 апреля. Закрыты также парки, в том числе ВДНХ и "Зарядье", парикмахерские, магазины косметики. В обычном режиме работают продуктовые магазины, автозаправочные станции, магазины с товарами для животных, салоны связи, детские магазины и аптеки, причем в каждую завезли дополнительные партии лекарств.

Функционируют также весь транспорт, банки, страховые и коммунальные компании. Стоматологии принимают только в экстренных случаях, остальные медицинские учреждения работают, как обычно. Ветеринарных клиник ограничение также не касаются.

Услуги по доставке любых товаров доступны, как и прежде. Крупные компании делают все, чтобы выполнить резко — на 400% — возросшее количество заказов.

Закрыто и большинство торговых центров — посетителей пускают только в продуктовые магазины и гипермаркеты товаров для дома.

Но уже во второй половине дня москвичи отправились на прогулку. Улицы и бульвары города выглядят так, словно и нет ни пандемии, ни смертей. Возможно, уже в ближайшее время для нарушителей санитарных норм введут штрафы. Пока же наказывать будут тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с больным, но при этом не соблюдает обязательный карантин.

"Начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, домашние адреса, фотографии, чтобы смотреть с помощью системы распознавания лиц, насколько они соблюдают режим. Вплоть до их машин", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Масштаб угрозы явно осознали еще не все. Но людей на улицах, тем не менее, гораздо меньше обычного. Одно из оживленных в обычное время мест Москвы — Белая площадь. Рядом — выход из метро, чуть дальше – Тверская улица и Белорусский вокзал. Вокруг — десятки ресторанов. Все закрыты, и людей вокруг практически нет. Очевидно, многие все восприняли правильно: нерабочая неделя — это не выходные, а мера предосторожности, чтобы предотвратить распространение опасной инфекции.