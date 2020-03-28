Коронавирус: страны ЕС вспомнили о взаимопомощи, а про Brexit и не забывали

В Британии — антирекорд в государственной элите: заразились и наследник престола принц Чарльз, и премьер-министр Борис Джонсон, и министр здравоохранения.

Недавно британцы аплодировали сражающимся с коронавирусом медикам. Среди тех, кто принял участие в этой акции, был премьер-министр. Позже Борис Джонсон заявил о том, что он заболел.

Вслед за Джонсоном на самоизоляцию отправился глава британского министерства здравоохранения Мэттью Хэнкок. "Я сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. К счастью, симптоматика у меня незначительная, так что я смогу продолжить работу дистанционно, но со всей ответственностью", — сказал он.

Спустя несколько часов за ним последовал главный врач Великобритании.

Беременная невеста Джонсона Кэрри Саймондз от него уже изолирована, сам же премьер по-прежнему активен, но если обстоятельства будут против него, руководство правительством возьмет на себя глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Вопрос теперь в том, кого еще из членов кабинета министров подкосила коварная болезнь? Очевидно, что Джонсон свободно общался практически со всеми, явно не соблюдая те меры, которые были предписаны им же самим.

У лондонских магазинов все чаще можно увидеть такую картину: люди стоят на большом расстоянии друг от друга, пытаясь соблюдать так называемую "социальную" дистанцию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Британская полиция получила право штрафовать нарушителей карантина. В Уэльсе используют дроны, чтобы предупредить всех об ответственности.

Скотланд Ярд призвал вернуться на службу ушедших на пенсию полицейских.

В Венгрии вообще введен комендантский час.

Во Франции карантин продлевают на две недели.

Но самое тяжелое положение по-прежнему в Италии: за минувшие сутки — 969 погибших. 9% инфицированных — это медицинские работники.

Папа Римский в своей молитве призвал народы объединиться, чтобы противостоять пандемии: "Мы сейчас напуганы и потеряны. Подобно ученикам Христа застигнуты врасплох неожиданным и бурным штормом. И все мы осознали, что находимся в одной лодке, такие уязвимые и сбитые с толку, но в то же время такие нужные и важные, ведь нам предстоит грести веслами всем вместе".

Страны Евросоюза начали с того, что закрыли границы, но теперь все-таки начинают помогать друг другу: в немецкие госпиталя, где есть свободные места и оборудование, вертолетами перевозят тяжелобольных из Франции. В итальянский Бергамо отправлен самолет Бундсвера, чтобы вывезти хотя бы часть пациентов из переполненных клиник.

Но в Великобритании, несмотря ни на что, не забывают о Brexit. В Лондоне утверждают, что переговоры о новом соглашении с Евросоюзом будут продолжаться по плану, хотя коронавирус поразил глав делегаций с обеих сторон — британца Дэвида Фроста и француза Мишеля Барнье.