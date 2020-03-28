Тема:

Коронавирус 13 минут назад

28 марта 202021:56 Ольга Мещерякова

Золотой стандарт: особенности теста от Роспотребнадзора

Золотой стандарт: особенности теста от Роспотребнадзора

В Москве, в лаборатории Роспотребнадзора, исследуют пробы на наличие коронавируса. Так надо сдавать тест на COVID-19?

Маски надеваем уже на пороге, проходим белым стерильным коридором. COVID-19 признан особо опасной инфекцией, лишь на ступень ниже Эболы, чумы и оспы. Биологическая угроза — прямо за этой дверью.

Снова белый коридор и синие сумки, наспех сложенные в углу, — в них были пробы, которые потоком везут из больниц и поликлиник. Курьер удивленно смотрит на камеру — похоже, в "пункте приема коронавируса" журналистов еще не встречали.

Возвращаемся в белый коридор. Уставшие взгляды врачей — они работают круглосуточно: ночь отдежурил, день поспал — снова на смену. Доктор Фарида Бахалова соглашается на разговор. 600 проб привезли только утром. "Тяжело очень", — признается врач.

263 тысячи тестов уже сделаны, 1264 случая заражения выявлены. Но, кажется, эта работа только начинается. В Роспотребнадзоре проводят ПЦР-анализ — самый результативный и признанный во всем мире, как уверяют медики. Золотой стандарт.

В одну из лабораторий мы, к сожалению, попасть никак не можем — там работают с биоматериалом. Сотрудник — в костюме биологической защиты. Возможно, в этих пробирках сейчас тот самый коронавирус.

Есть ли смысл бежать сдавать тест в срочном порядке? Вице премьер Татьяна Голикова просит не торопиться: "От этого можно воздержаться, поскольку в этом необходимости нет. Мы же живем, общаемся, тогда придется каждый день подтверждать, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен".

Сдавать тест на коронавирус советуют только тем, кто в группе риска, — поездка за границу, контакт с вернувшимся.

Ранее по теме

Сейчас

21:48

"Роснефть" прекращает работу в Венесуэле

21:31

В Новой Москве нашли потерявшегося ребенка

20:17

В Москве на улице выстрелили в ребенка

20:09

Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

20:03

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

19:47

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

19:20

Путин заменил Липова Матвеевой

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Уникальный шанс: спасите мир, сидя на диване

Уникальный шанс: спасите мир, сидя на диване

59 минут назад
Мишустин и Пашинян обсудили борьбу с инфекцией и товарные потоки

Мишустин и Пашинян обсудили борьбу с инфекцией и товарные потоки

1 час назад
"Роснефть" прекращает работу в Венесуэле

"Роснефть" прекращает работу в Венесуэле

38 минут назад
Коронавирус: страны ЕС вспомнили о взаимопомощи, а про Brexit и не забывали

Коронавирус: страны ЕС вспомнили о взаимопомощи, а про Brexit и не забывали

30 минут назад
Коронавирус добрался на Афон

Коронавирус добрался на Афон

12 минут назад
Адреса, телефоны, фотографии: за нарушителями санитарных норм будут следить

Адреса, телефоны, фотографии: за нарушителями санитарных норм будут следить

1 час назад
В Москве на улице выстрелили в ребенка

В Москве на улице выстрелили в ребенка

2 часа назад
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

5 часов назад
Сброшено 40 тонн воды: пожару у "Ростов Арены" присвоен высший уровень

Сброшено 40 тонн воды: пожару у "Ростов Арены" присвоен высший уровень

1 час назад
Заммэра сообщила о вылеченных и выписанных в Москве

Заммэра сообщила о вылеченных и выписанных в Москве

2 часа назад
Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

2 часа назад
ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

6 часов назад
Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

3 часа назад
"Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения

"Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения

4 часа назад
К 95-летию со дня рождения Смоктуновского: фильмы о жизни и творчестве актера

К 95-летию со дня рождения Смоктуновского: фильмы о жизни и творчестве актера

8 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Золотой стандарт: особенности теста от Роспотребнадзора

Золотой стандарт: особенности теста от Роспотребнадзора

40 минут назад
В Новой Москве нашли потерявшегося ребенка

В Новой Москве нашли потерявшегося ребенка

56 минут назад
"Вести в субботу" побывали в семье полковника "К"

"Вести в субботу" побывали в семье полковника "К"

1 час назад
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

1 час назад
В мадридском "Атлетико" скончался юный футболист

В мадридском "Атлетико" скончался юный футболист

2 часа назад
Даниил Квят захотел попробовать себя в боксе

Даниил Квят захотел попробовать себя в боксе

2 часа назад
Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

2 часа назад
Первый случай: коронавирус в Иркутскую область привезли из ОАЭ

Первый случай: коронавирус в Иркутскую область привезли из ОАЭ

2 часа назад
Путин заменил Липова Матвеевой

Путин заменил Липова Матвеевой

3 часа назад
Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома

Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома

3 часа назад
Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

3 часа назад
Подростка с коронавирусом убила бюрократия

Подростка с коронавирусом убила бюрократия

3 часа назад
Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

3 часа назад
РПЦ допустила послабления во время поста

РПЦ допустила послабления во время поста

4 часа назад
Ратко Младич прооперирован

Ратко Младич прооперирован

4 часа назад
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

4 часа назад
Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

4 часа назад
В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

4 часа назад
Мишустин дал поручение по госгранице

Мишустин дал поручение по госгранице

5 часов назад
Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

5 часов назад
У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

5 часов назад
Люди умирают в одиночестве: врач из Бергамо рассказал, что происходит в Италии

Люди умирают в одиночестве: врач из Бергамо рассказал, что происходит в Италии

6 часов назад
Ученые смоделировали развитие пандемии

Ученые смоделировали развитие пандемии

6 часов назад
Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

7 часов назад
Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

7 часов назад
ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

7 часов назад
Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

8 часов назад
Винокур уточнил, что с Лещенко

Винокур уточнил, что с Лещенко

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

16 часов назад
1 845
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку