Золотой стандарт: особенности теста от Роспотребнадзора

В Москве, в лаборатории Роспотребнадзора, исследуют пробы на наличие коронавируса. Так надо сдавать тест на COVID-19?

Маски надеваем уже на пороге, проходим белым стерильным коридором. COVID-19 признан особо опасной инфекцией, лишь на ступень ниже Эболы, чумы и оспы. Биологическая угроза — прямо за этой дверью.

Снова белый коридор и синие сумки, наспех сложенные в углу, — в них были пробы, которые потоком везут из больниц и поликлиник. Курьер удивленно смотрит на камеру — похоже, в "пункте приема коронавируса" журналистов еще не встречали.

Возвращаемся в белый коридор. Уставшие взгляды врачей — они работают круглосуточно: ночь отдежурил, день поспал — снова на смену. Доктор Фарида Бахалова соглашается на разговор. 600 проб привезли только утром. "Тяжело очень", — признается врач.

263 тысячи тестов уже сделаны, 1264 случая заражения выявлены. Но, кажется, эта работа только начинается. В Роспотребнадзоре проводят ПЦР-анализ — самый результативный и признанный во всем мире, как уверяют медики. Золотой стандарт.

В одну из лабораторий мы, к сожалению, попасть никак не можем — там работают с биоматериалом. Сотрудник — в костюме биологической защиты. Возможно, в этих пробирках сейчас тот самый коронавирус.

Есть ли смысл бежать сдавать тест в срочном порядке? Вице премьер Татьяна Голикова просит не торопиться: "От этого можно воздержаться, поскольку в этом необходимости нет. Мы же живем, общаемся, тогда придется каждый день подтверждать, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен".

Сдавать тест на коронавирус советуют только тем, кто в группе риска, — поездка за границу, контакт с вернувшимся.