В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, убежден президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно так белорусский лидер ответил журналистам телеканала ОНТ на замечание о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Обмен репликами произошел во время хоккейного матча в Минске, где хоккейная команда Лукашенко стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном матче президентская дружина обыграла гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1), сообщило белорусское информагентство БЕЛТА. В заключительном периоде встречи дважды подряд отличился второй игрок президентской команды по фамилии Лукашенко: сын белорусского президента Николай забросил две последние шайбы в ворота гостей.

На вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед, Александр Лукашенко сам спросил журналистов: "А зачем? Можно, но зачем?".

По его словам на ледовой площадке "нет вирусов никаких". Это "холодильник" и "самое настоящее антивирусное лекарство", отметил белорусский президент, по мнению которого нет ничего лучше, чем спорт, особенно лед.

Накануне Александр Лукашенко подтвердил, что приедет на Парад Победы в Москве.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 620 тысяч человек, зафиксировано более 28 тысяч случаев смерти пациентов. В Белоруссии зарегистрировано 94 случая коронавируса COVID-19.