В Петербурге женщина вынудила остановиться водителя фуры и спровоцировала ДТП

В субботу, 28 марта, на Софийской улице в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием грузовиков, один из которых рассыпал по проезжей части содержимое кузова.

После аварии один из очевидцев сделал фотографию женщины, присевшей отдохнуть на куче плитки, высыпавшейся на асфальт. По версии свидетелей, требующей официального подтверждения, дама имеет самое непосредственное отношение к инциденту.

По их словам, она выбежала на дорогу и вынудила водителя фуры резко остановиться. Большегруз, ехавший следом, не успел сбросить скорость и задел попутное транспортное средство, после чего частично выехал на полосу встречного движения.

По предварительным данным, никто из участников дорожно-транспортного происшествия серьезно не пострадал.