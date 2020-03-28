В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

На метеостанции ВДНХ в Москве зафиксирован новый рекорд тепла для 28 марта. В субботу воздух в столице прогрелся до плюс 17,2 градусов .

Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ранее максимальное значение температуры было достигнуто в 2007 году — плюс 15,3 градуса.

Сегодняшнее значение температуры стало самым высоким за 140 лет метеонаблюдений в столице.