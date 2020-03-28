Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

Чемпионат России по футболу может возобновиться летом. Руководители российский премьер-лиги готовы продолжить текущий сезон во второй половине июля 2020 года. До завершения турнира командам осталось сыграть по восемь матчей.



Об этом сообщает Чемпионат.Com, ссылающийся на свои собственные источники. При этом отмечается, что сезон 2020/21 стартует уже в сентябре. Если такой вариант найдет одобрение у всех сторон, то командам придется проводить по две встречи в неделю.



Напомним, что футбольный чемпионат России взял паузу после 22 тура из-за пандемии коронавируса. По итогам сыгранных матчей лидером РПЛ является петербургский "Зенит", набравший 50 очков. Следом за ним располагаются московский "Локомотив" и "Краснодар", имеющие в своем активе по 41 баллу.