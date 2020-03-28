Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, который сбежал из обсерватора, обустроенного в пансионате "Заря" в поселке Репино. Там мужчину проверяли на наличие коронавируса.

Беглец был задержан в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе города. Бригада скорой помощи отвезла его обратно в пансионат. Полицейские, участвовавшие в задержании, были одеты в защитные костюмы, пишет "Интерфакс".

Пансионат "Заря" в Репине оборудован для изоляции граждан с подозрением на COVID-19 и тех, кто по возвращении из-за границы нарушил режим самоизоляции. 32-летний житель Санкт-Петербурга сбежал оттуда 27 марта. По этому факту региональное управление СКР возбудило дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, с кем общался мужчина после побега. Затем будет решаться вопрос об их принудительной изоляции.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предположил, что молодой парень, сбежавший из обсерватора, "хочет где-то потусоваться", потому что у него через два дня день рождения. Градоначальник еще раз призвал горожан проявить сознательность и не нарушать карантин.

За последние сутки в Северной столице выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, один человек 28 марта скончался.