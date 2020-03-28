У "Ростов Арены" погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Футбольный стадион "Ростов Арена" оказался в непосредственной близости от пожара, вызванного горением камышей в Ростове-на-Дону. Общая площадь возгорания равняется 25 га. Однако спортивное сооружение находится в безопасности из-за окружающего его асфальтового покрытия.



"Стадиону ничего не угрожает, ведь он со всех сторон окружен асфальтом, там просто нечему гореть, — признался директор стадиона Павел Гавриков, которого цитирует РИА Новости. — На территорию стадиона действительно заезжают пожарные машины, но ислючительно для того, чтобы заправиться водой для тушения травы".



Тушение пожара проводится по повышенному четвертому рангу сложности. Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В правоохранительных органах Ростовской области сообщили об одном погибшем пожарном.