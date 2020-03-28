Тема:

Коронавирус 28 минут назад

28 марта 202018:56

Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

Global Look Press

Одним из признаков коронавируса COVID-19 у некоторых пациентов может быть конъюнктивит, сообщается на сайте Американской академии офтальмологии. Группа медиков под руководством доктора медицинских наук Джеймса Чодоша пришла к выводу о том, что новый коронавирус может вызывать фолликулярный конъюнктивит в легкой форме, во всем остальном неотличимый от вызываемого другими вирусами.

Рекомендовано обращать внимание на пациентов, приходящих к офтальмологу с симптомами конъюнктивита и при этом с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний, включая кашель и одышку, особенно в случаях, если они или члены их семей недавно побывали в регионах, где зафиксирована вспышка COVID-19.

А в медицинском центре Пекина международная группа ученых пришла к выводу о том, что пациенты, излечившиеся от коронавируса нового типа, могут оставаться источником заражения еще около недели. Такой вывод был сделан на основе данных 16 пациентов, прошедших курс лечения с 28 января по 9 февраля 2020 года. Все эти пациенты выздоровели, и их отрицательный вирусный статус подтвердили два последовательных теста по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результат исследования показал, что COVID-19 сохранялся в организме половины переболевших пациентов в течение 1-8 дней после исчезновения всех симптомов. Таким образом, по словам одного из авторов исследования доктора медицинских наук Ликсин Се, карантин излечившихся от COVID-19 должен продлеваться примерно на одну-две недели. Такой срок должен позволить быть уверенными, что выздоровевшие пациенты не заразят окружающих.

При этом средний возраст обследованных учеными пациентов составлял 35,5 года. По словам авторов исследования, пока не ясно, справедливы ли результаты исследования для пациентов старшего возраста, иммунная система которых, как правило, более слаба. Не исключено, что в организме таких пациентов COVID-19 сохраняется еще дольше. Авторы исследования призывают продолжать тщательное наблюдение за пациентами, прошедшими стационарное лечение и выписанными из клиник.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, пока зарегистрировано 1264 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших выросло на 228 человек. При этом 49 человек выздоровело и четыре человека умерло.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 622 тысяч человек, зафиксировано более 28 тысяч случаев смерти пациентов.

Ранее по теме

Сейчас

19:20

Путин заменил Липова Матвеевой

18:17

У "Ростов Арены" погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

18:04

Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

17:45

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

17:10

В Москве возросло число жертв новой инфекции

17:05

Мишустин дал поручение по госгранице

16:57

Минздрав Оренбургской области подтвердил смерть мужчины от COVID-19

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

У "Ростов Арены" погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

У "Ростов Арены" погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

1 час назад
В Москве возросло число жертв новой инфекции

В Москве возросло число жертв новой инфекции

2 часа назад
Мишустин дал поручение по госгранице

Мишустин дал поручение по госгранице

2 часа назад
Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

32 минуты назад
Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

40 минут назад
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

2 часа назад
Пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

Пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

3 часа назад
ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

3 часа назад
Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

5 часов назад
Ученые смоделировали развитие пандемии

Ученые смоделировали развитие пандемии

3 часа назад
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

1 час назад
В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

1 час назад
Подростка с коронавирусом убила бюрократия

Подростка с коронавирусом убила бюрократия

41 минута назад
"Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения

"Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения

1 час назад
К 95-летию со дня рождения Смоктуновского: фильмы о жизни и творчестве актера

К 95-летию со дня рождения Смоктуновского: фильмы о жизни и творчестве актера

5 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома

Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома

32 минуты назад
Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

57 минут назад
РПЦ допустила послабления во время поста

РПЦ допустила послабления во время поста

1 час назад
Ратко Младич прооперирован

Ратко Младич прооперирован

1 час назад
Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

1 час назад
Минздрав Оренбургской области подтвердил смерть мужчины от COVID-19

Минздрав Оренбургской области подтвердил смерть мужчины от COVID-19

2 часа назад
В Петербурге женщина вынудила остановиться водителя фуры и спровоцировала ДТП

В Петербурге женщина вынудила остановиться водителя фуры и спровоцировала ДТП

2 часа назад
Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

2 часа назад
У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

2 часа назад
Кадыров анонсировал вывоз россиян из ОАЭ

Кадыров анонсировал вывоз россиян из ОАЭ

3 часа назад
Люди умирают в одиночестве: врач из Бергамо рассказал, что происходит в Италии

Люди умирают в одиночестве: врач из Бергамо рассказал, что происходит в Италии

3 часа назад
Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

3 часа назад
Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

4 часа назад
Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

4 часа назад
Трое погибших: междугородний автобус попал в серьезное ДТП в Кемеровской области

Трое погибших: междугородний автобус попал в серьезное ДТП в Кемеровской области

4 часа назад
ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

4 часа назад
ФСБ и МВД провели совместную операцию против подпольных оружейников

ФСБ и МВД провели совместную операцию против подпольных оружейников

5 часов назад
Винокур уточнил, что с Лещенко

Винокур уточнил, что с Лещенко

5 часов назад
ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

5 часов назад
Собянин поблагодарил медиков и их помощников

Собянин поблагодарил медиков и их помощников

6 часов назад
В Москву прибыл спецпоезд из Киева

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

8 часов назад
США помогают сирийским боевикам под видом заботы о беженцах

США помогают сирийским боевикам под видом заботы о беженцах

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

13 часов назад
1 615
Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

15 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку