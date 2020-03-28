Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

Одним из признаков коронавируса COVID-19 у некоторых пациентов может быть конъюнктивит, сообщается на сайте Американской академии офтальмологии. Группа медиков под руководством доктора медицинских наук Джеймса Чодоша пришла к выводу о том, что новый коронавирус может вызывать фолликулярный конъюнктивит в легкой форме, во всем остальном неотличимый от вызываемого другими вирусами.

Рекомендовано обращать внимание на пациентов, приходящих к офтальмологу с симптомами конъюнктивита и при этом с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний, включая кашель и одышку, особенно в случаях, если они или члены их семей недавно побывали в регионах, где зафиксирована вспышка COVID-19.

А в медицинском центре Пекина международная группа ученых пришла к выводу о том, что пациенты, излечившиеся от коронавируса нового типа, могут оставаться источником заражения еще около недели. Такой вывод был сделан на основе данных 16 пациентов, прошедших курс лечения с 28 января по 9 февраля 2020 года. Все эти пациенты выздоровели, и их отрицательный вирусный статус подтвердили два последовательных теста по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результат исследования показал, что COVID-19 сохранялся в организме половины переболевших пациентов в течение 1-8 дней после исчезновения всех симптомов. Таким образом, по словам одного из авторов исследования доктора медицинских наук Ликсин Се, карантин излечившихся от COVID-19 должен продлеваться примерно на одну-две недели. Такой срок должен позволить быть уверенными, что выздоровевшие пациенты не заразят окружающих.

При этом средний возраст обследованных учеными пациентов составлял 35,5 года. По словам авторов исследования, пока не ясно, справедливы ли результаты исследования для пациентов старшего возраста, иммунная система которых, как правило, более слаба. Не исключено, что в организме таких пациентов COVID-19 сохраняется еще дольше. Авторы исследования призывают продолжать тщательное наблюдение за пациентами, прошедшими стационарное лечение и выписанными из клиник.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, пока зарегистрировано 1264 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших выросло на 228 человек. При этом 49 человек выздоровело и четыре человека умерло.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 622 тысяч человек, зафиксировано более 28 тысяч случаев смерти пациентов.