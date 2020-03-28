Подростка с коронавирусом убила бюрократия

В США подросток, зараженный коронавирусом, скончался из-за того, что ему было отказано в медпомощи, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел в минувшую среду в Калифорнии. 17-летнему американцу отказали в помощи из-за отсутствия страховки. По дороге в другую клинику сердце юноши не выдержало и остановилось. Медики почти шесть часов пытались его реанимировать, однако пациент скончался.

Изначально его смерть связывали с COVID-19, однако к концу недели выяснились обстоятельства отказа в медпомощи и теперь представители федеральной системы здравоохранения заявляют, что смерть требует более детального разбирательства.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 622 тысячи человек, зафиксировано более 28 тысяч смертельных исходов. США держит печальное лидерство по количеству заболевших – более 105 тысяч зараженных, 1730 смертельных исходов – только за последние сутки в стране скончались 34 человека.