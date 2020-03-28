Рошаль оценил меры по борьбе с новой инфекцией

Меры, принятые в России в рамках борьбы с коронавирусом, себя оправдали, считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Об этом, по его мнению, в частности, свидетельствует уровень заболеваемости в РФ, который значительно ниже, чем в Италии или Испании.

Как пояснил Рошаль, речь идет, в первую очередь, о системе ранней диагностики и комплексе профилактических мер, принятых властями.

"Есть такой термин "социальная безопасность", "безопасность народа". И "биологическая безопасность народа". Эта система биологической безопасности очень хорошо была отработана в Советском Союзе", — приводит слова врача RT.

Рошаль напомнил, что Россия приняла ряд мер по ограничению транспортного сообщения с другими странами, а также успела подготовить систему здравоохранения к оказанию квалифицированной помощи заболевшим.