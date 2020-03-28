Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

Министерство спорта РФ ставит на паузу работу учебно-тренировочных спортивных баз страны с 29 марта из-за коронавируса. Перерыв в их функционировании продолжится до особого распоряжения.



"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, в соответствии с решениями президента России и правительства РФ, Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения, — заявил министр спорта Олег Матицын, слова которого приводит "Интерфакс". — На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена".



При этом также отмечается, что спортивную базу "Новогорск" в Подмосковье могут перевести в особый закрытый режим работы. Под собой он подразумевает изоляцию на территории спорткомплекса спортсменов, тренеров, специалистов и персонал.