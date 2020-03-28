"Минск" стал лидером чемпионата Белоруссии после выигрыша дерби у "Динамо"

В рамках второго тура чемпионата Белоруссии по футболу столичный футбольный клуб "Минск" выиграл дерби у соседей из "Динамо". Встреча проходила на домашнем стадионе "Минска" и завершилась со счетом 3:2 в его пользу.



Хозяева поля забили "динамовцам" уже на первой минуте матча, когда отличился Владимир Хващинский. Позже Евгений Чаговец и Роман Грибовский довели счет до 3:0. Все голы были забиты до перерыва.



Однако во втором тайме бело-голубые отквитали два гола усилиями Евгения Шикавки, забившего с пенальти, и Ивана Бахара. На большее игроков "Динамо" не хватило.



Таким образом, после двух туров "Минск" набрал максимальные шесть очков из шести возможных, на пару с "Энергетиком-БГУ" став лидером чемпионата Белоруссии. "Динамо" же расположилось на другом полюсе таблицы: клуб имеет два поражения, ноль очков и занимает 14 строчку.