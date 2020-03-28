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Коронавирус 14 минут назад

28 марта 202019:51

Первый случай: коронавирус в Иркутскую область привезли из ОАЭ

Global Look Press

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что пациентке 62 года. Недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести, она госпитализирована в Иркутскую областную инфекционную больницу.

Устанавливаются контакты больной, включая ближайшее окружение, а также пассажиры рейса, которым летела домой иркутянка, а это порядка 180 человек. Уже установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек.Ранее в Санкт-Петербурге полиция обнаружила местонахождение сбежавшего из-под карантина жителя. Решается вопрос о принудительной изоляции.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 629 тысяч человек, число смертельных исходов приближается к 29 тысячам. В России зарегистрировано 1264 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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