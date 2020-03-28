Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.

Мужчина, скончавшийся в субботу, 28 марта, был жителем Санкт-Петербурга, ему было 73 года. 1 марта он вернулся из Таиланда, 23 марта был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Медики провели все необходимые обследования, назначили лечение. Однако дыхательная недостаточность нарастала, поэтому пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия медиков, утром в субботу он умер.

Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. При жизни анализ на коронавирус дал положительный результат, пишет "Интерфакс".

В субботу в России зафиксированы еще две смерти: в Москве скончалась 69-летняя пациентка с коронавирусом, а в Оренбургской области — 57-летний мужчина. Точные причины их смерти будут установлены после вскрытия.