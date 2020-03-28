В мадридском "Атлетико" скончался юный футболист

Юный футболист мадридского "Атлетико" Кристиан Минчола скончался в возрасте 14 лет. Он был воспитанником клуба. Причина смерти не уточняется.



"Мы шокированы этой печальной новостью и глубоко сожалеем о кончине Кристиана, — заявил президент "матрасников" Энрике Сересо, которого цитирует официальный сайт клуба. — Вся семья "Атлетико" скорбит по этой потере и выражает поддержку его семье и друзьям в эти моменты невероятной боли".



Минчола присоединился к одной из детских команд "Атлетико" в возрасте семи лет. В системе клуба он провел шесть полных сезонов.



Клубный флаг на домашнем стадионе "Ванда Метрополитано" будет приспущен в честь Минчолы и всех спортсменов, погибших в последние время.