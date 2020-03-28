Сброшено 40 тонн воды: пожару у "Ростов Арены" присвоен высший уровень

В Ростове-на-Дону горят камыши, пожарный вертолет Ми-8 сбросил на место возгорания уже около 40 тонн воды. Для этого Ми-8 совершил 13 вылетов. Пожару присвоен максимальный уровень сложности. В ходе тушения погиб один пожарный.

Камыши полыхают на левом берегу Дона. Площадь возгорания составляет около 25 гектаров. Пожар тушат более 140 человек и около 50 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

В непосредственной близости от пожара находится футбольный стадион "Ростов Арена". Но ему ничего не угрожает, потому что стадион окружен асфальтовым покрытием. "Там просто нечему гореть", — успокоил директор "Ростов Арены" Павел Гавриков.

Рядом дежурят сотрудники полиции: они обеспечивают охрану общественного порядка и соблюдение правил дорожного движения.

Причина пожара будет установлена после того, как его полностью ликвидируют, пишет РИА Новости.

Дым от пожара горожанам не мешает — в Ростове-на-Дону дует довольно сильный ветер, который относит дым в сторону области. Жалоб по этому поводу в Роспотребнадзор от граждан не поступало, добавляет ТАСС.