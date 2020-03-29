Хроники коронавируса: Россия закроет сухопутные границы

Правительство РФ приняло новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Вслед за воздушными границами, Россия закрывает и сухопутные, в том числе, российско-белорусский участок.

С понедельника ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные пункты пропуска. Исключение будет сделано, например, для дипломатов, дипкурьеров, для жителей Калининградской области. Но в любом случае — те, у кого останется разрешение пересекать границу, будет проходить строгий санитарно-карантинный контроль.

Ещё правительство утвердило перечень непродуктовых товаров первой необходимости. В него вошли гигиенические средства, медицинские изделия, зоотовары, бензин. Полный список — на сайте кабмина. Для организаций, которые обеспечивают этими товарами население, неделя с 30 марта по 5 апреля будет рабочей.

Также власти решили компенсировать авиакомпаниям затраты за возвращение россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. На субсидии из резервного фонда выделят полтора миллиарда рублей. Российские борта, кстати, вывозят не только наших соотечественников, но и граждан СНГ, Абхазии и Южной Осетии, которые транзитом через Москву отправляются на родину.

С 27-го марта Россия приостановила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. И как стало известно, правительство рассматривает возможность ограничить передвижение и по стране, то есть закрыть внутренние авиа, а также железнодорожные перевозки.

В некоторых странах, например, в Италии, Китае, Индии, Таиланде из-за коронавируса было принято решение ограничить передвижение между регионами.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в России зафиксированы 1264 случая заражения коронавирусом в 62-х регионах. Выздоровели 49 человек. Из них 28 выписали в Москве. В то же время в столице умер пятый пациент с диагнозом COVID-19. Это 69-летняя женщина, у которой, как сообщается, при поступлении в клинику была подтверждена двусторонняя пневмония.

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Оренбурге. Сообщение о летальном исходе пришли и из Санкт-Петербурга. У 73-летнего жителя города, вернувшегося из Таиланда, диагностировали коронавирус. Но, как уточнили в оперативном штабе, причиной смерти стала сердечная недостаточность.