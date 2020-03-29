29 марта 202001:03

Миллион для отличника: стартовал конкурс для старшеклассников "Большая перемена"

Миллион для отличника: стартовал конкурс для старшеклассников "Большая перемена"

Ключевые российские сервисы будут предоставляться бесплатно в рамках проекта "Доступный интернет" не с 1 июля, а уже с 1 апреля. Эта досрочная работа проведена в рамках решения президента, озвученного во время обращения к Федеральному собранию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко во время открытия конкурса для школьников "Большая перемена".

Конкурс ориентирован на учеников 8-10 классов и призван помочь раскрыть способности, которые, возможно, выходят за рамки традиционной школьной программы и олимпиад. Победа в таком конкурсе даст существенные плюсы при поступлении в вуз, отмечает телеканал "Россия 24".

"Самый большой и серьезный конкурс – это десятиклассники. 300 победителей конкурса получают 1 миллион рублей на свое образование. если победитель конкурса не сможет поступить на бюджетное отделение, то полученного приза "хватит на прохождение четырехлетнего обучения в бакалавриате, даже если придется поступать на коммерческое отделение", — пояснил Сергей Кириенко.

"Важнейшая вещь — если вы поступите на бюджетное отделение, или, поступив на коммерческое, на втором курсе переведетесь на бюджетное, то деньги останутся вашими. Этот миллион будет вашим, и вы сможете потратить его на дополнительное обучение, на получение повышенной стипендии, на переезд из города, где вы живете, до места, где вы собираетесь учиться. Эти деньги остаются у вас. Это уникальная возможность за время этих каникул получить миллион на свое образование и свое развитие", — заключил Сергей Кириенко.

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