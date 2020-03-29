29 марта 202004:11

Больница вместо автошоу: автосалон в Детройте отменен

Авто.Вести

Североамериканский международный автосалон, который должен был пройти в июне этого года в Детройте, отменен, площадку мероприятия отдадут под больницу для зараженных коронавирусом.

Директор автосалона Род Альбертс заявил, что здоровье и благополучие жителей Детройта и Мичигана первостепенны, а конгресс-центр TCF, где должен был пройти смотр, является идеальным местом для выполнения этой важной функции в это критическое и беспрецедентное время. Передает РИА Новости.

Автосалон в Детройте считается одним из важнейших событий в автомобильной индустрии. В связи с принятым решением следующее шоу запланировано на июнь 2021 года. Ранее из-за распространения коронавируса COVID-19 был отменен автосалон в Женеве, а международный автосалон в Нью-Йорке перенесен на более поздний срок.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время на территории США зарегистрированы более 122 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2147 человек скончались.

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