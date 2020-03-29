Спецпоезд Москва-Киев в ближайшее время прибудет в столицу Украины

Состав везет украинских граждан на родину и идет без остановок. Рейс организован по договоренности между властями двух стран. И для украинцев это была последняя возможность попасть на родину.

Накануне Украина закрыла границы на въезд и выезд, в том числе для своих граждан. Этот поезд — исключение. Ранее он привез в Москву более семисот россиян, напоминает телеканал "Россия 24". Теперь они находятся на двухнедельном карантине.