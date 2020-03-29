29 марта 202006:13 Вероника Богма

По факту гибели пожарного в Ростове-на-Дону начато следствие

По факту гибели пожарного в Ростове-на-Дону начато следствие

Около 12 часов ушло на тушение сильного пожара в Ростове-на-Дону — днём загорелся камыш, огонь стал быстро распространяться и вскоре охватил 25 гектаров. Возгорание тушили более двухсот человек, в их распоряжении было 50 единиц спецтехники, в том числе, поезд и вертолёт. Один пожарный погиб.

Пожар начался днем, на левом берегу Дона, в окрестностях одного из ресторанов. К вечеру огонь подошел вплотную к оживленной трассе между Ростовом и Батайском.

Ветер сильно осложнял ситуацию, порывы достигали 17 м/с. Спасатели сделали все, чтобы не допустить угрозы жилым строениям. Дорогой ценой – погиб пожарный. Младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов. У него остались мать и сестра.

"Были направлены силы и средства по "одному бис", в последующем вызов был поднят до максимального 4-го номера вызова. Горит ориентировочно около 25 гектар сухой растительности", — доложил Ярослав Гладченко, заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области по государственной противопожарной службе.

Горело в труднодоступном месте. К тушению, помимо наземной техники, пришлось привлекать пожарный поезд и вертолет.

 

Там, где сейчас горит огонь, обычно в это же время – вода. Весной она заполняет собой все это пространство. Но в этом году — маловодье. Зимой практически не было снега, весной не было дождей.

В марте случился пик возгораний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло более чем в пять раз! С начала года трава, камыш и мусор горели в Ростовской области 1200 раз. Среди причин есть и человеческий фактор.

Следователи приступили к анализу обстоятельств, повлекших за собой гибель человека. А в это же время на другом конце города, в районе Левенцовка – новое возгорание сухой травы.

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