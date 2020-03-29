Скорая помощь – на переднем крае борьбы с коронавирусом

В Ставропольском крае врачи скорой к каждой смене готовятся целый час. Это время уходит на то, чтобы полностью продезинфицировать автомобиль и оборудование. Но медики уверены, что победить коронавирус можно только с помощью самих жителей.

В ставропольском отделении скорой помощи — пересменка. Их общее фото недавно облетело социальные сети, на нем медики обратились к ставропольцам с призывом: "Мы работаем для вас, останьтесь дома ради нас".

Инициатор акции, медсестра скорой помощи Софья Фарсиянц рассказывает: "В принципе, весь этот флешмоб пошел из Малайзии. Там врачи стали выкладывать фотографии с просьбой к людям, которые попадают в группу, риска оставаться дома, чтобы не подвергать риску своих родных, близких и других людей. Исходя из этого, мы решили тоже поддержать наших граждан, попросить их помощи и посодействовать нам в борьбе с коронавирусом".

На фоне мировой пандемии работы у медиков стало в разы больше. Ведь они – на передовой в борьбе с вирусом и всеобщей паникой. При этом им, как и всем остальным, нужно соблюдать меры безопасности. К смене готовятся за час до выезда. "Перед каждой сменой включаем лампу для обеззараживания салона автомобиля. Сейчас она уже выключена, потому что я провел дезинфекцию. Каждое утро берем приборы и протираем машину дезсредствами. Если надо — запшикиваем, вытираем. Протираем все поверхности, к которым прикасался больной", — рассказывает фельдшер Константин Гречка, смена которого только начинается. В скорой помощи он всего полтора года, но временные трудности принимает как должное.

На вопрос, сложнее ли стало работать, он отвевает: "Ну, не то, что сложнее. Адресов всегда было много. Сейчас больше опасаешься заболеваний с температурой, ОРВИ. Больше мер предосторожности. Носим маски, всегда перчатки".

К этому времени колл-центр станции уже успевает принять сотни звонков. Переживания из-за коронавируса, в первую очередь, затронули операторов. Одна из них, Ирина Гончарова, поясняет: "Звонков стало значительно больше. Абсолютно разные поводы. То есть, как были давление, температура, ДТП, плохо с сердцем, они никуда не делись. Плюс возросла нагрузка: вызывают с температурой, кашлем. Обострилась эпидемиологическая ситуация, люди переживают, беспокоятся. У нас есть алгоритм: если с температурой вызывают, мы сразу спрашиваем о том, были ли контакт, выезжал ли за пределы РФ".

Если ответ – да, то отправляют бригаду в защитных костюмах. Профилактика сейчас на первом месте. Но сил одних только медиков мало – важную роль в борьбе с вирусом играют простые граждане. "Я хотел бы обратиться к жителям нашего края. Я очень хочу, чтобы вы не болели, поэтому постарайтесь выполнить все предписания, которые даны Минздравом и нашим президентом", призывает заведующий оперативным отделом станции скорой медицинской помощи Ставрополя Дмитрий Сахно.

Бригады скорой помощи теперь работают не только в своем городе, но и помогают коллегам из других районов. Так общими усилиями врачи и фельдшеры заботятся о здоровье и спокойствии жителей края.