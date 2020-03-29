В период цветения сакуры непогода отправила токийцев по домам

К завершению периода цветения сакуры в Токио не по сезону выпал снег, покрыв слякотью дороги и газоны и отбивая у жителей охоту выходить на улицу.

Накануне в городе была почти летняя погода, температура воздуха превышала 20 градусов, но уже ночью опустилась по одного градуса выше нуля по шкале Цельсия, а к полудню воскресенья метель так и не утихла, сообщает РИА Новости.

Нынешние выходные назвали в японской столице "тихим уикендом": из-за угрозы распространения коронавируса власти города призвали жителей не покидать без надобности дома. Тем не менее, в субботу люди активно ходили в магазины и рестораны, дети гуляли на игровых площадках, компании молодежи ходили по гостям, и почти ничто, за исключением масок, не напоминало о пандемии. Обрушившаяся на город непогода помогла властям Токио и соседних префектур отправить жителей по домам.