На Москву надвигается непогода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник, 30 марта, москвичей ожидают значительное похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега.

Температура и ночью, и днем опустится до почти нуля градусов, это связано с прохождением ярко выраженного холодного фронта, передает ТАСС. Роман Вильфанд отметил, что погода будет совершенно некомфортной, такой, о которой говорят: "Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит".

В связи с метелью в Москве установится небольшой временный снежный покров, который растает к концу недели. Улучшаться погода начнет во вторник: снег будет небольшим, а дневные температуры составят от 2 до 4 градусов.