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Коронавирус 24 минуты назад

29 марта 202008:00

Олимпийские игры могут начаться 23 июля 2021 года

Церемония открытия летних Олимпийских игр может пройти 23 июля 2021 года. Окончательное решение о сроках проведения Олимпийских и Паралимпийских игр будет принято на экстренном совещании МОК.

Как сообщает Чемпионат.com, существует вероятность, что отложенные на один год Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года. Старт Олимпиады был запланирован на 24 июля 2020 года, но был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

29 марта состоится экстренная конференция МОК, на которой будет принято решение о новой дате Игр. Будут учтены календарь спортивных мероприятий и пожелания спонсоров Олимпиады.

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