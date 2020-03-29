У владельца "Нью-Йорк Никс" выявлен коронавирус

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Коронавирус
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В Москве возросло число жертв новой инфекции
- Назван новый возможный симптом коронавируса
- У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился
- Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина
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Картина дня
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
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- Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
- Поможет ли погода в борьбе с новой инфекцией?
- Коронавирус разделился на подвиды и научился прятаться
Телеканал "Россия"
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Звезды записали обращение к россиянам: "Сидите, пожалуйста, дома!"
- Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак
- Премьера нового сезона "Танцев со звездами" на телеканале "Россия"
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- Эксклюзив. Первое интервью с доцентом-расчленителем Соколовым из СИЗО
Вести.Экономика
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Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
- Глава ВТО: спад экономики из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году
- Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина
- Эксперты заявили о грядущем обрушении авторынка
- Почему укрепление рубля - болезненный удар по бюджету
Вести.Hi-tech
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Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"
- Dyson разрабатывает аккумуляторный аппарат ИВЛ
- Новый iPad Pro провалил тест на гибкость: видео
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Авто.Вести.Ru
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Все "Лады" подорожают с 1 апреля
- Российские автозаводы остановятся на неделю
- ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
- Цены на бензин резко упали, но не в России
- УАЗ превратил "головастика" в самосвал
Вести в 20.00
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Карантинные меры
- Пансионаты и санатории закрываются до июня
- США возглавили список самых коронавирусных стран
Вести-Москва
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Сохранить здоровье и остановить инфекцию: в карантинную неделю лучше всего оставаться дома
- Над Серпуховом надпись "Оставайтесь дома!" вычертили в небе
- Благодарность врачам: в России стартовал музыкальный флешмоб "Запоём"
Вести.Регионы
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Воронежская область лидирует среди регионов для виртуальных экскурсий
- Врачи проходят онлайн-курсы помощи при коронавирусе
- 75 копий Знамени Победы развернули на Титовском рубеже
- Взрыв в Магнитогорске. Состояние ребенка остается тяжелым
- Результат отрицательный: глава Бурятии сдал анализ на COVID-19
Вести.Наука
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Коронавирус может убить 40 миллионов человек
- "Рентгеновское излучение тёмной материи" имеет другой источник
- Доказано: новый коронавирус может передаваться ребёнку при беременности
- Биологи впервые омолодили человеческие клетки
- Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Телеканал "Культура"
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Памяти Инны Макаровой
- К Международному дню театра российские театры запустили литературно-театральный марафон
- Ирина Антонова отмечает день рождения
- Более 200 произведений Фриды Кало в онлайн-формате, а также другие интернет-проекты
Москва 24
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Лопинавир и обильное питье: в Мосгорздраве рассказали, как лечить COVID-19 дома
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В Омской области - первые случаи заражения коронавирусом
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Вузы уйдут в онлайн вслед за школами
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Коронавирус добрался на Афон
10 часов назад
"Роснефть" прекращает работу в Венесуэле
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Золотой стандарт: особенности теста от Роспотребнадзора
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"Вести в субботу" побывали в семье полковника "К"
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Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом
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В мадридском "Атлетико" скончался юный футболист
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Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома
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Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта
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РПЦ допустила послабления во время поста
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Бесогон TV. Ну, вот и всё
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Ученые смоделировали развитие пандемии
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