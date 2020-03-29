У владельца "Нью-Йорк Никс" выявлен коронавирус

Владелец клуба НБА "Нью-Йорк Никс" Джеймс Долан сдал положительный тес на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт баскетбольного клуба.

Никаких симптомов болезни у Долана не выявлено. Он находится в режиме самоизоляции, но при этом не прекратил работы в клубе. Он руководит бизнес-операциями удаленно.

Сезон в Национальной баскетбольной ассоциации был прерван после того, как у игрока "Юта Джаз" Руди Гобера был выявлен вирус COVID-19.