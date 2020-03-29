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Коронавирус 29 минут назад

29 марта 202008:36

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 12 пациентов

AP Images

Главный врач больницы номер 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в течение последних суток на лечение в медицинское учреждение поступили 12 новых пациентов, еще 10 выписаны.

В настоящее время на лечении в больнице состоят 330 пациентов, у 154 из них диагноз "пневмония". В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 17 заболевших, передает ТАСС.

 

Пандемия вызываемого новым коронавирусом COVID-19 заболевания распространилась практически на весь мир, начавшись со вспышки пневмонии в Китае. По данным портала Worldometer, в настоящее время в мире зарегистрировано более 664 тысяч случаев заражения, почти 31 тысяча заболевших скончалась.

В России зарегистрировано 1 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. Как сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, скончались четыре человека. Поступала информация и о пятом летальном исходе, но она до сих пор не подтверждена. Для информирования населения о ситуации в стране российское правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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