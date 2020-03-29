Перчатки в магазинах и мытье рук: доктор Рошаль рассказал, как не подхватить заразу

Меры гигиены для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 озвучил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль. Полностью избавиться от этой угрозы в настоящее время невозможно, отметил он, однако ряд несложных правил позволяет уменьшить риск.

Доктор Рошаль советует использовать перчатки, беря тележку в продуктовых магазинах, а в общественных туалетах — салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь кабинки. Особо важным правилом, соблюдать которое следует неукоснительно, врач назвал мытье рук либо обработку рук и телефонов специальным антисептиком.

В интервью РИА Новости Рошаль также посоветовал всем воздерживаться от контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, и в целом избегать больших компаний. Если возможно, следует сохранять между собой и другими людьми дистанцию до полутора-двух метров, при встречах со знакомыми или даже родственниками воздерживаться от объятий и поцелуев, при появлении первых признаков насморка или кашля носить маски, чихать и кашлять исключительно в платок или локоть.

Больным с ОРЗ нельзя ходить в поликлиники: при появлении признаков этих заболеваний следует получить консультацию у специалистов по телефону или вызвать врача на дом, советует доктор.

Накануне Леонид Рошаль оценил меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, принятые в России. Они полностью себя оправдали, считает он: об этом, в частности, свидетельствует уровень заболеваемости в нашей стране, который значительно ниже, чем в Италии или Испании. По словам Рошаля, в первую очередь речь идет о системе ранней диагностики и комплексе профилактических мер, принятых властями.

На данный момент в нашей стране, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1264 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших выросло на 228 человек. При этом 49 человек выздоровело и четыре человека умерло.

В мире, по данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 664 тысячи человек, зафиксировано более 30 тысяч случаев смерти пациентов.