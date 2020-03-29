Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.

Домашний режим, по словам мэра, позволит замедлить скорость распространения коронавирусом и даст возможность медицинским службам справиться со свалившейся нагрузкой и помочь людям с тяжелой формой болезни. Ответственное поведение спасет жизни сотен людей, подчеркнул Собянин.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей – мера призвана снизить распространение коронавируса. В Москве с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа торговых центров, мест общественного питания, парков и так далее.